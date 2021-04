UE. Salvini con Orban e Morawiecki: ci vuole rinascimento europeo

(DIRE) Bruxelles, 1 Apr. – “Ci vuole un “rinascimento europeo” per superare l’emergenza sanitaria in Europa. Questo e’ stato il punto centrale dell’incontro avvenuto oggi a Budapest tra il leader della Lega, Matteo Salvini, il primo ministro ungherese, Viktor Orban e il premier polacco, Mateus Morawiecki, come si legge in una nota ufficiale. L’incontro ha affrontato temi attuali, come il piano vaccinale europeo, e piu’ generali, quali il lavoro, la salute e la sicurezza. Dopo l’incontro di oggi verranno organizzati altri appuntamenti, che coinvolgeranno leader europei ed esponenti della societa’ civile. (Pis/Dire) 18:46 01-04-21