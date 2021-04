Covid. Catanzaro, dal 3 al 5 Aprile divieto di passeggio in luoghi ritrovo

Abramo: “Zona rossa precauzioni e massimo rigore”

(DIRE) Reggio Calabria, 2 Apr. – A Catanzaro sabato 3, domenica 4 e lunedi’ 5 aprile, dalle 9 alle 22, sara’ vietato il passeggio, lo stazionamento e lo svolgimento di attivita’ motorie e sportive sui lungomare dei quartieri Lido e Giovino, sulle spiagge di tutto il litorale del territorio comunale, e nelle pinete di Giovino e Siano. Sono queste le ulteriori misure anti-assembramento disposte, in seguito a quanto deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dal sindaco Sergio Abramo con apposite ordinanze. “La zona rossa istituita in tutta la regione – ha commentato Abramo – ci impone di adottare tutte le precauzioni, nella linea del massimo rigore condivisa con la Prefettura, al fine di scongiurare ogni pericolo per la salute pubblica”. (Com/Mav/Dire) 17:35 02-04-21