(DIRE) Roma, 2 Apr. – “Sulla disabilita’ probabilmente dopo 15 anni di attesa verra’ data risposta concreta a piu’ di un milione di sordi, come emendamento a decreto sostegni a mia firma, stanzieremo i fondi per il riconoscimento del linguaggio per i sordi”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini durante una diretta televisiva a 7Gold.. (Uct/ Dire) 12:33 02-04-21