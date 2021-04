(DIRE) Roma, 2 Apr. – Martina Carraro polverizza il record italiano nei 100 rana agli Assoluti di nuoto in corso a Riccione, ottenendo, grazie all’1’59″86, il pass per i Giochi di Tokyo. L’azzurra ha preceduta Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato, ex aequo a 1’06″00. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 215 (111 uomini, 104 donne) in 24 discipline differenti con 35 pass individuali. (Mem/ Dire) 18:21 02-04-21