(DIRE) Roma, 2 Apr. – Incendio alle 16 circa all’interno di un’attivita’ commerciale in Piazza della Rotonda, al Pantheon, in pieno centro a Roma. Le fiamme sono divampate nel seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l’interno del locale e il bordo della strada. Non ci sono stati feriti e intossicati. Sul posto i Vigili del fuoco. (Ago/ Dire) 18:36 02-04-21