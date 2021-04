Vaccino. Sono 10.591.038 le dosi anti-covid somministrate

Sono l’86.2% del totale delle dosi consegnate, pari a 12.283.800

(DIRE) Roma, 2 Apr. – Sono 10.591.038 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, pari all’86.2% del totale delle dosi consegnate, che sono 12.283.800. Su 10.591.038 somministrazioni sono state vaccinate 6.304.073 donne e 4.286.965 uomini. Analizzando le fasce di eta’, il numero piu’ alto (3.249.897) si registra in quella compresa tra gli 80 e gli 89 anni. Seguono poi la fascia 50-59, con 1.680.632 somministrazioni, e quella tra i 40 e i 49 anni, con 1.293.941. Il numero piu’ basso, 12.681, trova riscontro nella fascia compresa tra i 16 e i 19 anni. E’ quanto si legge nell’ultimo report on line del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle ore 15.31 di oggi. Con 111.120 dosi somministrate su 117.375 consegnate, la provincia autonoma di Bolzano risulta la piu’ virtuosa in termini percentuali (94,7%). Seguono il Veneto, con il 94,1% (940.119 dosi somministrate su 999.450 consegnate), Valle d’Aosta e Molise (entrambe con il 91,6%) e la provincia autonoma di Trento (90,5%). Bene anche la Toscana (88,5%), l’Emilia-Romagna (87,5%), il Friuli-Venezia Giulia (87,4%) e la Campania (87,2%). Sul gradino piu’ basso del podio troviamo la Calabria, con 274.977 dosi somministtate su 356.750 consegnate, pari al 77,1%. Sul fronte della distribuzione, le dosi sono cosi’ suddivise: 8.704.800 quelle di Pfizer/Biontech, 2.752.400 quelle di AstraZeneca e 826.600 quelle di Moderna. Per quanto riguarda, invece, le categorie che hanno ricevuto il vaccino, si registrano 3.040.458 operatori sanitari e sociosanitari, 497.941 appartenenti al personale non sanitario, 563.731 ospiti di strutture residenziali, 3.574.640 over 80 anni, 231.702 appartenenti alle forze armate, 1.038.161 al personale scolastico e, infine, 1.644.405 persone da inserire nella voce ‘altro’. Il numero delle persone vaccinate, che hanno cioe’ ricevuto la prima e la seconda dose, sono 3.318.983. I punti di somministrazione, considerando quelli ospedalieri e territoriali ma non quelli temporanei, sono 2.073. (Fde/ Dire) 18:10 02-04-21