Due Eurofighter del 51° Stormo dell’ Aeronautica Militare Italiana sono decollati questa mattina per per intercettare ed identificare (Scramble in gergo militare), un aereo civile da trasporto statunitense, che transitava in volo sui cieli del Trentino-Alto Adige, esattamente sopra Bolzano, che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo nazionali.

FR