Covid. 21.261 I nuovi casi su 359.214 tamponi, positività cala al 5,9%, 376 decessi

21.261 I positivi, 376 le vittime

(DIRE) Roma, 3 Apr. – Sono 359.214 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, tra molecolari e antigenici. Questi gli ultimi dati emersi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 331.154. I positivi risultano 21.261 positivi; il tasso di positivita’ e’ in calo dal 6,6% al 5,9%. Con i numeri di oggi diventano 3.650.247 i casi totali di casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 376 i decessi (in calo rispetto ai 481 di ieri). Il totale di vittime da inizio pandemia e’ di 110.704. (Mar/ Dire) 19:57 03-04-21