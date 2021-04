Covid. Due nuove zone “rosse” in Sicilia, Mojo Alcantara e Solarino

Ordinanza da domani e fino al 14 Aprile, prevista anche chiusura scuole

(DIRE) Palermo, 3 Apr. – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha istituito due nuove ‘zone rosse’ in Sicilia. Si tratta di Mojo Alcantara, in provincia di Messina, e Solarino, in provincia di Siracusa. L’ordinanza entrera’ in vigore domani, e sara’ valida fino al 14 aprile. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, e’ stato richiesto dai sindaci delle citta’ e si e’ reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni, certificato dalle Asp. Com/Sac/ Dire) 20:44 03-04-21