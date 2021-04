Roccella Jonica (RC): viaggiava con 1 kg di cocaina a bordo, arrestato un crotonese

Ieri, nel tardo pomeriggio, a Roccella Jonica, i Carabinieri, nell’ambito di servizi di perlustrazione del territorio ad ampio raggio svolti in prossimità delle festività pasquali, hanno arrestato un 26enne crotonese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, nel comune di Riace, lungo la Strada Statale 106 hanno fermato il giovane a bordo di una Fiat Panda e insospettiti dal forte stato di agitazione in cui versava, hanno contestualmente eseguito un più attento controllo di polizia, rinvenendo all’interno del mezzo, un interno panetto di cocaina del peso complessivo di 1 chilo, ben occultato sotto il sedile lato passeggero. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

comunicato stampa – Carabinieri di Reggio Calabria