Bulgaria: Borisov in testa secondo gli exit poll

22.50 – Nelle elezioni in Bulgaria sembrerebbe procedere tutto come da copione anche se il primo partito, il Gerb, quello del premier Boyko Borisov, in testa con il 25% in base agli exit poll, perderebbe un fetta pari all’8% rispetto alle elezioni precedenti. Una grande sorpresa potrebbe essere invece data dalle alte percentuali di voti previste, sempre dagli exit poll, per il partito populista protestatario guidato dal presentatore tv Trifonov, che otterrebbe il 17% superando nello scacchiere politico della Bulgaria i socialisti.

