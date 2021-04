I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 19.00 circa in contrada Alberotondo per un incidente stradale. Il conducente della vettura è uscito di strada urtando contro un albero. La squadra VVF giunta sul posto ha estratto l’uomo affidandolo al personale del 118. Successivamente è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71247