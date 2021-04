I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona di Pianella per l’incendio del tetto di un’abitazione in località Cerratina. Evitata la propagazione del rogo alle vicine abitazioni e ultimate le operazioni di spegnimento, si lavora per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71253