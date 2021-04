Coronavirus, UK: al via test rapidi settimanali per tutta la popolazione

11:16 – Le autorità inglesi hanno deciso che “tutti devono avere accesso a due test rapidi sul coronavirus a settimana da Venerdì“, scrive BBC, grazie ai kit a flusso laterale che forniscono risultati in circa 30 minuti, “disponibili gratuitamente presso i siti di test, le farmacie e tramite posta“. Tali misure avranno il compito di prevedere e debellare eventuali focolai di Coronavirus durante i graduale sblocco del Paese, che prevede “la riapertura di negozi non essenziali e pub e ristoranti che inizieranno a servire all’aperto dal 12 Aprile“. Nel piano rientra anche l’acquisizione di “passaporti per il Coronavirus”, che registrano “se le persone sono state vaccinate, recentemente risultate negative o avevano un’immunità naturale, come mezzo per consentire che si svolgano eventi di pubblico di massa in futuro“. I nuovi kit di test del flusso laterale verranno utilizzati principalmente dai bambini, dal personale scolastico e dalle loro famiglie per permettere la riapertura delle scuole nel Regno Unito. “Chiunque risulti positivo utilizzando un test a flusso laterale dovrà autoisolarsi insieme alla propria famiglia. Possono quindi ordinare un secondo test PCR Covid, tipicamente utilizzato per i casi sintomatici, che verrà inviato a un laboratorio per l’analisi. Se il test di conferma la negatività, il periodo di quarantena viene considerato terminato immediatamente e possono riprendere la vita normale.” (cit. BBC)

SM