Indonesia: forti piogge producono inondazioni e smottamenti, più di 100 vittime

11:31 – L’Indonesia e Timor Est sono stati colpiti da improvvisi e violenti inondazioni e smottamenti, dovuti alle forti piogge torrenziali cadute sul Paese, che hanno fatto straripare le dighe sommergendo migliaia di case e provocando almeno 101 vittime e un numero ancora imprecisato di dispersi. L’Agenzia nazionale per le contromisure in caso di catastrofi (BNPB) ha pubblicato su Twitter un post con le immagini del disastro, nel quale si legge “La Regional Disaster Management Agency (BPBD) della Lembata Regency ha riferito che 11 dei suoi residenti sono morti per inondazioni improvvise Domenica (4/4), alle 19.00 WITA. La pioggia ad alta intensità innesca l’alluvione improvvisa“. I soccorsi faticano a raggiungere tutte le situazioni di necessità, a causa dei grossi detriti e del fango che impediscono il passaggio, inoltre coperte e farmaci non possono essere consegnati. (cit. BBC)

SM