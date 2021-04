Maltempo e freddo in arrivo su tutta la Penisola: anche 15° in meno

Brutta sorpresa meteo è in arrivo appena dopo le vacanze pasquali. Una imponente massa di aria fredda è infatti in arrivo dal Polo Nord sulla zona del Mediterraneo. Le temperature medie scenderanno drasticamente, in alcuni casi, anche sotto i 15 gradi, e sono previste perturbazioni ed in alcune zone anche nevicate nei rilievi più alti sia sulle Alpi che sugli Appennini. Inizialmente il maltempo ed il freddo riguarderà il Nord Italia, poi gradatamente coinvolgerà il centro (Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise) e da Mercoledì interesserà anche le regioni meridionali.

