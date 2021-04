Morto Robert Alexander Mundell, uno degli “architetti” dell’euro

Robert Alexander Mundell, è deceduto a Pasqua nella sua villa di Monteriggioni, in provincia di Siena, per cause naturali, come riporta l’agenzia RAI-TV. Mundell, Premio Nobel per l’economia nel 1999 è stato uno degli ispiratori dell’ Unione monetaria europea e uno degli “architetti” dell’Euro. Mundell, di origini canadesi, fu professore emerito dell’Università di Chicago e della Columbia di New York negli Stati Uniti. Fuori dalla professione accademica fu consulente del Comitato monetario della Commissione europea monetaria (1970) e fece parte del Gruppo dei Nove per l’Unione economica e monetaria europea (1972-1973).

