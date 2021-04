Tropea è anche ufficialmente “Borgo dei Borghi”

Tropea, piccola cittadina in provincia di Vibo Valentia, è da oggi “Borgo dei Borghi”. Il piccolo paesino turistico ha battuto, grazie ai voti di una giuria qualificata e dei telespettatori via social, altre 13 concorrenti. Subito dopo Tropea, si sono classificati i borghi di: Baunei, nel Nuorese in Sardegna, e Geraci Siculo, tra monti palermitani delle Madonie in Sicilia Occidentale. Tropea, già soprannominata Perla del Tirreno, famosa anche per la sua rocca a picco sul mare è stata recentemente anche in lizza per diventare Capitale della Cultura.

