Vaticano, Papa: “No al potere del Dio denaro”

“Non stanchiamoci mai di cercare il Cristo Risorto”, che significa “scoprire la pace nel cuore”, così il Papa durante il Regina Caeli nel giorno del Lunedì dell’Angelo. In un momento in cui l’umanità è limitata nelle sue attività quotidiane e nelle sue relazioni, il Pontefice si rammarica della situazione attuale: “Il signore denaro ha avuto il potere anche per negare la Resurrezione di Cristo”. Infine Papa Francesco rivolge il suo pensiero ai malati ed agli anziani “Ad essi invio una parola di incoraggiamento e di riconoscenza per la loro testimonianza. Vi sono vicino” (cit. RAI-TV). La piazza antistante alla Basilica di San Pietro a Città del Vaticano, che in questi giorni normalmente sarebbe stata colma di fedeli festosi per la Resurrezione di Gesù Cristo, è invece tristemente vuota.

