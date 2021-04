(DIRE) Roma, 6 Apr. – La Maratona di Amburgo si correrà in Olanda, ad Enschede. La corsa è stata spostata a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria: era già stata posticipata dall’11 al 18 Aprile. Il percorso è stato disegnato sull’aeroporto di Twente, la gara sarà a porte chiuse. Un’occasione, questa, per vedere i migliori atleti della specialità in pista, aspettando le Olimpiadi di Tokyo in programma da luglio. (Gas/ Dire) 20:34 06-04-21