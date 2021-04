Covid. 7.767 I contagi su 112.962 test, positività al 6,8%, 421 decessi, +6 in terapia intensiva

(DIRE) Roma, 6 Apr. – Sono 7.767 i contagi per covid in Italia, per 112.962 test tra molecolari e antigenici 421 i decessi. Il tasso di positivita’ scende al 6,8% dal 10,2% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 10.680 su 250.933 tamponi, 296 i morti. Sono 7.767 i contagi per covid in Italia, per 112.962 test tra molecolari e antigenici 421 i decessi. Il tasso di positivita’ scende al 6,8% dal 10,2% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 10.680 su 250.933 tamponi, 296 i morti. (Uct/ Dire) 19:09 06-04-21