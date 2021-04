Mozambico. Contagi da covid quintuplicati, coprifuoco nelle città

La misura nei capoluoghi di provincia, vaccini arrivano con Covax

(DIRE) Roma, 6 Apr. – Il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, ha proclamato il coprifuoco dalle 22 alle 4 del mattino in tutti i capoluoghi di provincia del Paese nel tentativo di arginare i contagi da Covid-19, che sarebbero aumentati di almeno cinque volte in questa seconda ondata in corso nel Paese. Fonti di stampa concordanti riferiscono inoltre che la situazione sanitaria e’ complessa dal momento che i ricoveri sono aumentati di sei volte e i decessi di ben sette volte. Il Mozambico ha aderito al meccanismo Covax, un’alleanza di enti privati e organizzazioni internazionali che si occupa di fornire i vaccini ai paesi in via di sviluppo. Il primo carico di 384.000 dosi del vaccino Astrazeneca e’ stato consegnato quasi un mese fa e per la fine di maggio si punta a consegnare in totale 2,4 milioni di dosi. Oltre all’emergenza sanitaria, il Mozambico e’ costretto a frontaggiare anche l’insurrezione di una milizia armata nella regione settentrionale di Cabo Delgado, che cerca di ottenere il controllo dei giacimenti di gas conducendo regolari attacchi contro obiettivi militari e civili. Secondo stime dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, quasi 700.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case a causa delle violenze. (Alf/Dire) 13:21 06-04-21