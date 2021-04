Scuola. In Lombardia uno studente su quattro a rischio abbandono

Rizzoli: ‘Regione stanzia 13 mln per programma recupero formativo ‘

(DIRE) Milano, 6 Apr. – “Pur mantenendosi di molto inferiore alla media nazionale (19% nel 2020) il tasso di Neet dai 15 ai 24 anni (giovani senza lavoro o istruzione, ndr) su base regionale e’ passato nell’ultimo anno dal 12,6% al 15,7%. Inoltre, si stima che un ragazzo su quattro dai 14 ai 18 anni abbandonera’ gli studi come effetto dell’isolamento dovuto alla pandemia”. Con queste parole l’assessore alla Formazione e al Lavoro della Lombardia, Melania Rizzoli, motiva la decisione della Regione di stanziare 13 milioni di euro per il programma “Garanzia giovani”, che ha come obiettivo il recupero scolastico e l’inserimento lavorativo. Per poter partecipare al progetto bisogna aderire tramite il portale nazionale. La presa in carico delle candidature iniziera’ il 22 aprile. Dopo un primo colloquio di orientamento, il giovane e’ indirizzato “a un’istituzione formativa o a un istituto professionale, tra quelli presenti nell’offerta approvata dalla Lombardia”. A questo punto, sara’ inserito in un percorso formativo che potra’ durare al massimo 1.000 ore. “La misura consente ai giovani che hanno abbandonato prematuramente il percorso di studi di usufruire di un pacchetto di ore, finalizzate all’allineamento delle competenze per il successivo inserimento in una classe ordinaria, o per i ragazzi piu’ grandi e adeguatamente preparati, con un background scolastico o lavorativo piu’ lungo, di conseguire un titolo di studio”, conclude Rizzoli. (Iaz/ Dire) 18:34 06-04-21