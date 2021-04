Trapani: pusher arrestata dalla Polizia

Era stata condannata ad oltre quattro anni di reclusione, la giovane tratta in arresto, la scorsa settimana, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. La donna era stata coinvolta nell’indagine “Reset” culminata nell’emissione di 11 provvedimenti cautelari, nei confronti di altrettanti soggetti accusati di gestire la piazza di spaccio di via Michele Amari a Trapani ed era stata processata per aver detenuto oltre 30 chilogrammi di hashish, per conto di alcuni degli indagati. Le vicissitudini processuali avevano portato alla condanna della giovane, alla quale poi non è stato concesso di beneficiare di misure alternative alla detenzione, alla luce dell’ingente quantitativo di sostanza a lei riconducibile. Così per la ventiquattrenne è scattato l’arresto in esecuzione della sentenza definitiva ed è stata tradotta in carcere.