Covid. Gelmini: Pronte risorse, ma settore wedding ed eventi cambierà

(DIRE) Roma, 7 Apr. – “Tutto il comparto legato al wedding e agli eventi ha subito danni ingenti. Come Governo stiamo ragionando a un piano di risorse cospicue per alleviare il calo di fatturato da affiancare ad un sostegno alla vostra attivita’ che per forza di cose dovranno cambiare in quelle che sono le modalita’ di organizzazione e potrebbero avere delle difficolta’”. Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini nel corso del suo intervento agli Stati Generali del settore Matrimoni ed Eventi. “Il vostro settore- ha aggiunto la ministra- potra’ ripartire gia’ intorno al 20 aprile, tuttavia e’ evidente che si tratta di un settore che subira’ dei cambiamenti. Gli eventi andranno organizzati con gli opportuni distanziamenti e precauzioni, auspico quindi la creazione di un tavolo tecnico per capire come distribuire le risorse – che saranno stanziate nel prossimo scostamento di bilancio – e come affiancarvi in questi cambiamenti anche dal punto di vista tecnico”. (Uct/ Dire) 11:56 07-04-21