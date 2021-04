Thailandia, l’intruso nel negozio è una lucertola gigante: caos in un supermercato

Incontro molto ravvicinato con un’enorme goanna, una specie di varano molto diffuso nel sud-est asiatico, presso l’outlet 7 Eleven in Thailandia. Una versione ridotta di Godzilla, perfettamente a proprio agio in un supermercato è stato sorpreso mentre saliva sugli scaffali all’interno del negozio. Dopo lo shock iniziale un dipendente è corso a prendere il suo telefonino per immortalare in un video diventato virale, la lucertola gigante. Nella clip si sentono la voce dei clienti terrorizzati che urlano e ridono in sottofondo mentre la lucertola gigante sale in cima. I gestori del negozio hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco che, dopo 30 minuti di tentativi andati a vuoto, sono riusciti a catturarlo per poi liberarlo nella vicina riserva ecologica. Di solito le goane non si avvicinano agli umani ma si possono trovare facilmente a Bangkok e in altre parti della Thailandia. Mangiano spesso carogne. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , è bene starne alla larga: questi animali sono ritenuti pericolosi per i loro morsi.

Ecco il video virale: https://youtu.be/4ob8IamEMh0