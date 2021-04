USA, New York: Excelsior Pass è primo passaporto digitale per Coronavirus

12:23 – L’Excelsior Pass è il primo passaporto per il Coronavirus introdotto a New York, primo Stato degli USA. Il Passaporto è in forma digitale, basta inserire i propri dati sul sito web del governo di New York e quando è stato ricevuto il vaccino. Una volta effettuata la procedura, il sito genera il QR Code che dovrà essere conservato e mostrato alle autorità richiedenti. Il QR Code è collegato alle cartelle cliniche di ognuno, dunque permette di conoscere i test per il Coronavirus effettuati, i risultati e le date, se si è guariti dal Coronavirus e da quanto tempo, o se si è ancora infetti. Inoltre il passaporto permette di conoscere il numero esatto e le date delle dosi di vaccino ricevute. Attualmente il Passaporto non è obbligatorio, in quanto le autorità locali ritengono sia una forte violazione della privacy personale. Dunque ogni individuo potrà liberamente scegliere se iscriversi al programma oppure no. (cit. BBC)