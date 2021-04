Vaccino. Calabria, somministrato 73% dosi ricevute: è ultima

Gli over 70 sono ancora esclusi dalla campagna

(DIRE) Reggio Calabria, 7 Apr. – La Calabria con il 73% delle dosi somministrate resta ancora all’ultimo posto nella campagna di vaccinazione rispetto alle altre regioni d’Italia. Al momento sono 300.999 le persone che hanno ricevuto il vaccino sulle 412.450 dosi assegnate. Il dato e’ estrapolato dal sito del ministero della Salute ed e’ aggiornato ad oggi.

Nella suddivisione per categorie gli over 80 sono fermi a 85.003 dosi, il personale sanitario e socio sanitario a 78.357.

Tra i piu’ fortunati anche la categoria “altro” con 82.932, gli ospiti delle Rsa 20.132, personale scolastico 21.063, forze armate 11.051, personale non sanitario 2.461.

A diversi giorni dalla visita nella regione del commissario nazionale Covid Francesco Figliuolo e del capo della protezione civile Fabrizio Curcio, in Calabria si registrano ancora notevoli difficolta’ nelle somministrazioni. A generare ulteriori criticita’ nelle prenotazioni e’ la carenza di informazioni sui calendari relativi alle categorie. Contrariamente a quanto comunicato dal commissario regionale alla sanita’ Guido Longo nelle scorse settimane, come ha potuto verificare la Dire chiamando il numero verde di prenotazione o verificando sul portale prenotazione, gli over 70 sono ancora esclusi dalla somministrazione. Il sito web della Regione Calabria dedicato all’emergenza Covid: www.rcovid19.it non e’ aggiornato con gli elenchi dei soggetti a rischio. Elementi che stanno generando una diffusa disorganizzazione soprattutto a discapito della fascia di popolazione piu’ debole: anziani e soggetti non autosufficienti. (Mav/Dire) 12:11 07-04-21