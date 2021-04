Covid. Da ieri 17.221 i nuovi casi, positività al 4%, 487 decessi e -80 terapie intensive

(DIRE) Roma, 8 Apr. – Sono 17.221 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 362.162 test per un tasso di positivita’ del 4,7%. Ieri c’erano stati 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi per un tasso di positivita’ del 4%. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 487 morti per coronavirus in Italia. Ieri i decessi erano stati 627. -80 Le terapie intensive in Italia per pazienti con coronavirus passano da 3.683 a 3.663 nelle ultime ventiquattro ore, -20. Gia’ ieri erano calate di 60 unita’. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/Dire) 18:09 08-04-21