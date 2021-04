Covid. Da Lunedì 3 Maggio riaprono i Musei Vaticani

Visite pinacoteca contingentate e organizzate ogni 30 minuti

(DIRE) Roma, 8 Apr. – L’arte e la cultura piu’ forti del coronavirus. “Cari visitatori, tenuto in considerazione il perdurare dell’emergenza sanitaria per infezione da Covid e lo scenario ancora incerto, comunichiamo che, al momento, i Musei e i Giardini Vaticani riapriranno al pubblico a partire da lunedi’ 3 maggio”. E’ quanto si legge sul portale della pinacoteca pontificia. Le visite saranno contingentate e organizzate su fasce d’ingresso di 30 minuti ciascuna. I Musei e i Giardini Vaticani saranno chiusi al pubblico martedi’ 29 giugno, festivita’ dei Santi Pietro e Paolo. I visitatori dovranno rispettare determinate regole perche’ sia loro garantita la visita delle opere nelle migliori e piu’ sicure delle condizioni. “Per tale motivo- e’ scritto- vi invitiamo a prenderne debita visione prima di procedere alla prenotazione e di tenerle ben presenti durante la vostra permanenza nelle nostre collezioni. I Musei del Papa vi attendono con piacere!”. Per tutte le informazioni https://www.museivaticani.va/content/dam/museivaticani/pdf/pop_up/ covid_musei_vaticani_it.pdf. (Fde/ Dire) 18:12 08-04-21