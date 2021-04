Covid. Piccole isole free, si di Garavaglia e Figliuolo

(DIRE) Roma, 8 Apr. – Il governo prepara un piano per garantire isole covid-free sul modello della Grecia. A confermarlo, nel corso della partecipazione a Omnibus su La7, e’ il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Nelle scorse settimane i sindaci delle piccole isole hanno scritto al commissario Francesco Paolo Figliuolo, chiedendo un piano vaccinale dedicato alle piccole isole, come ha in progetto di fare Atene. “La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in quella direzione, noi potremmo farlo. Il punto – ha risposto il ministro Garavaglia – e’ creare meccanismi per cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara”. Intanto come riporta Il Messaggero, il via libera ai sindaci e’ arrivato anche dal commissario Figliuolo che in una lettera ha assicurato che da fine aprile partira’ la vaccinazione sulle isole, in modo da salvare la stagione estiva. In Campania, del resto, la Regione ha inserito Capri, Ischia e Procida in una lista prioritaria che consentira’ di iniziare le vaccinazioni gia’ da questo fine settimana. (Rai/ Dire) 12:18 08-04-21