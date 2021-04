Islam. Meloni: La Camera boccia nostra “norma anti-moschee abusive”

(DIRE) Roma, 8 Apr. – “La sinistra blocca la “norma anti-moschee abusive” di Fratelli d’Italia. In Commissione Ambiente alla Camera e’ stata bocciata la nostra proposta di legge per restringere le maglie della normativa sulle associazioni di promozione sociale, usata oggi come escamotage dalle comunita’ islamiche per derogare le norme urbanistiche e creare luoghi di culto e madrase abusivi in negozi, magazzini, scantinati e garage. Siamo rimasti i soli a portare avanti questa battaglia ma non demordiamo e continueremo a sostenerla in Parlamento”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Sor/ Dire) 17:02 08-04-21