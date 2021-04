Macerata, incidente stradale a Tolentino

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 15.45 circa in Contrada Ributino, nel comune di Tolentino per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate tra loro ed una delle due è rimasta in bilico a bordo strada. La squadra VVF ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre il conducente di una delle due auto, il quale è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Gli operatori VVF hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71318