Petrolmafie: 70 arresti e sequestri per 1mld di €

Un’operazione interforze, in cui sono stati impiegati uomini della Guardia di Finanza e militari dell’Arma dei Carabinieri del ROS è ancora in corso da questa mattina. Coordinati dalle Direzioni Distrettuali Antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno fermato 70 persone ritenute responsabili a vario titolo di: associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi. Nella stesso operazione che ha visto coinvolti i Comandi Provinciali di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria sono stati sequestrati beni stimati per oltre 1 miliardo di euro. L’odierna operazione di polizia è il risultato di 4 diverse indagini, coordinate dalle diverse Procure antimafia.

FMP