(DIRE) 8 Apr. – “Molti si chiedono se questo Piano sia in continuita’ o meno con il precedente: e’ certamente in continuita’ in alcune aree dove la discontinuita’ non aveva nessun motivo di esserci, ed e’ in forte discontinuita’ in altre aree”. Cosi’ il premier Mario Draghi nel corso dell’incontro con le Regioni sul Pnrr. (Rai/ Dire) 17:30 08-04-21