Recovery. Gelmini: Tempi stretti, no discussioni infinite

(DIRE) Roma, 8 Apr. – “È importante il confronto, ma abbiamo tempi stretti, non possiamo allungare le nostre discussioni all’infinito. Adesso stiamo costruendo il piano, poi ci saranno le fasi altrettanto importanti di attuazione e applicazione”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso della Conferenza Unificata Stato, regioni, Anci, Upi, alla presenza del premier Mario Draghi. “Oggi iniziamo un percorso, che continuera’ nelle prossime settimane e che avra’ un passaggio finale prima dell’ok definitivo del Recovery in Cdm. Questa e’ una sfida enorme per l’Italia. Possiamo vincerla solo come sistema Paese”, ha concluso. (Uct/ Dire) 18:26 08-04-21