Trapani. Rientrano clandestinamente in Italia: 2 tunisini arrestati dalla Polizia

Erano stati espulsi dal territorio nazionale ed avevano tentato di rientrare clandestinamente in Italia, i due tunisini arrestati Giovedì scorso dalla Polizia di Stato di Trapani. I cittadini stranieri erano stati rintracciati a largo di Pantelleria, dove erano arrivati, insieme ad altri connazionali, a bordo di imbarcazioni di fortuna. Dopo un estenuante lavoro effettuato in equipe dagli uomini della Polizia Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura di Trapani, tutti gli stranieri sono stati identificati. I due tunisini, che erano stati espulsi dall’Italia nel secondo semestre dell’anno precedente ed avevano fornito diversi alias per celare la loro reale identità, sono stati beccati. A carico di ciascuno di loro, infatti, era stato emesso un divieto di reingresso, che gli è costato così l’arresto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Trapani/articolo/2591606ecb18c774b895523675