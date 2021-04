Caserta, salvato un cane caduto in un dirupo

Nella mattinata dell’8 Aprile, i Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti nel comune di San Gregorio Matese, in località Montorone, per il salvataggio di un cane che, sfuggito accidentalmente al controllo del proprietario, era caduto in un dirupo. La squadra composta da operatori SAF (Speleo Alpino Fluviali) giunta sul posto è salita sul crinale della montagna a quota 300 metri di altitudine dal livello del lago, per poi effettuare una manovra di calata e recupero sulla verticale per circa 50 metri. Gli operatori dopo aver raggiunto e recuperato il cane, lo hanno riconsegnato al proprietario che attendeva a valle.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71359