Covid. Rt nazionale a 0,92, in calo rispetto a 7 giorni fa

(DIRE) Roma, 9 Apr. – L’Rt medio in Italia e’ pari a 0,92, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando si attestava a 0,98. In diminuzione anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che arriva a 185 dai 232 della scorsa settimana. Secondo quando si apprende, sono questi i dati piu’ significativi del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanita’ e del ministero sella Salute, che saranno diffusi oggi. (Cds/ Dire) 12:26 09-04-21