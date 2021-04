Covid. Treni sicuri sulla Milano-Roma: si sale solo con test negativo

Sperimentazione dal 15 Aprile. Chi rifiuta gratis su altro collegamento

(DIRE) Milano, 9 Apr. – Via libera, in forma sperimentale, ai treni ‘Covid Tested’ che viaggeranno sulla linea Milano-Roma. A bordo dei convogli potranno salire solo i passeggeri risultati negativi al tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 48 ore precedenti allo spostamento oppure chi fara’ il test (gratuito) prima di salire sul treno. Esentati solo i bambini fino ai sei anni. La decisione e’ stata presa in un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Attilio Fontana. Le stazioni di partenza sono Milano Centrale e Rogoredo. La sperimentazione iniziera’ il 15 aprile e terminera’ il 30 giugno, a meno che non venga prolungata. I passeggeri gia’ prenotati sulle corse individuate come ‘Covid-Tested’, “qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute non possono viaggiare sulla corsa prenotata ma sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta Milano-Roma della stessa impresa ferroviaria, a seguito di richiesta in tal senso presentata all’impresa ferroviaria”, spiega la Regione. (Iaz/ Dire) 18:14 09-04-21