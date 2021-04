Muore a 99 anni il principe Filippo

E’ morto a quasi 100 anni Filippo Duca di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta. Stava attendendo la fine della pandemia covid-19 nel castello di Windsor insieme alla consorte. Il legame dei due reali è stato molto profondo, nel 2017 avevano festeggiato i 70 anni di matrimonio. L’annuncio della morte di Filippo è stato dall’account ufficiale dei reali di di Buckingham Palace (The Royal Family) su Twittwer: “It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle.” Sempre al fianco della Regina era spesso agli onori della cronache non solo per le sue qualità di uomo di stato ma anche per il suo particolare senso dello humor.

