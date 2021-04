Tecnologia, USA: sette gruppi cinesi inseriti nella “lista nera”

12:34 – Al fine di rallentare la Cina e rendere difficile l’accesso alla tecnologia statunitense, gli USA “hanno inserito nella lista nera sette gruppi cinesi – tre società e quattro filiali del National Supercomputing Center – che accusano di costruire supercomputer per aiutare i propri militari“, afferma BBC. Le aziende americane non posso dunque “esportare tecnologia ai gruppi senza un’adeguata approvazione“. I gruppi inclusi nella lista nera sono stati coinvolti, secondo gli USA, “nella costruzione di supercomputer usati dagli “attori militari” cinesi e nella promozione di programmi per lo sviluppo di armi di distruzione di massa“. Lo sviluppo del supercomputer, utilizzati nello sviluppo di armi avanzate, rientra nel Piano di Pechino per l’autosufficienza dei chip, volte alla modernizzazione militare delle truppe del Paese, per colmare il divario con quelle statunitensi. (cit. AL-JAZEERA)

