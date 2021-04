169 anni di uomini, storie, emozioni. L’anniversario della fondazione della Polizia di Stato

“Quest’anno la ricorrenza del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato si arricchisce di un’importante cifra tonda: i 40 anni della Riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il 10 Aprile del 1981 veniva infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile, di cui io stesso sono figlio come la quasi totalità degli uomini e delle donne che oggi indossano la nostra divisa”. Queste le parole del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, per l’editoriale della rivista Polizia Moderna di questo mese. La ricorrenza giunge in uno dei momenti più difficili per l’intero Paese, in cui tutte le energie sono volte al contenimento del contagio da Covid 19, ed il forte impegno della Polizia di Stato è speso quotidianamente per garantire la sicurezza collettiva, non solo attraverso l’attività di prevenzione e di repressione dei reati e di governo dell’ordine pubblico, ma anche preservando la salute dei cittadini nel concorso alla sicurezza sanitaria.

Il Presidente della Repubblica ha concesso la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, prestigioso riconoscimento attribuito per il compito svolto dai Questori, Autorità provinciali di pubblica sicurezza preposte al coordinamento tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, con la seguente motivazione:

“Erede di una prestigiosa tradizione risalente a prima dell’Unificazione d’Italia, la Polizia di Stato, con assoluta fedeltà allo Stato e in difesa della collettività, ha assicurato, da centosessantanove anni, il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica facendosi interprete sul territorio dell’alto magistero affidato alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza preposte al coordinamento tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Attraverso le proprie donne e i propri uomini, chiamati a ricoprire questo difficile ed essenziale compito, la Polizia di Stato, nelle fasi anche più drammatiche della storia del Paese, ha contribuito in maniera decisiva alla coesione della Nazione e ha garantito, sin dalla nascita della Repubblica, la tutela delle libertà fondamentali, la saldezza delle Istituzioni democratiche, assicurando altresì i presupposti per il progresso e il benessere collettivo e dei singoli.”

Per il secondo anno consecutivo, l’emergenza epidemiologica impone la massima sobrietà nelle celebrazioni. A Reggio Calabria, a salvaguardia della salute della nostra comunità e dei nostri poliziotti, il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato ha visto una celebrazione in forma simbolica, in Questura, con la sola deposizione di una corona in memoria dei nostri caduti, alla presenza del Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e del Questore Bruno Megale.

ATTIVITÀ POLIZIA DI STATO 2020-2021 – CONFRONTO CON I DATI 2019/2020

riepilogo Attività della QUESTURA E dei 9 COMMISSARIATI DI P.S. DISTACCATI aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Persone arrestate 511 824 Latitanti arrestati 2 2 Persone denunciate in stato di libertà 1.289 1.504 Sequestri di beni disposti dall’Autorità Giudiziaria per un valore di €21.000,000 €785.685 Sostanze stupefacenti sequestrate Kg601,512 Kg 559 Posti di controllo effettuati 11.157 15.185 Persone controllate 182.466 410.287 Veicoli controllati 79.558 152.680 Perquisizioni personali e domiciliari 4.341 2.715 Ordinanze di Ordine e Sicurezza Pubblica 5.400 2.640

ATTIVITÀ DELLA DIVISIONE ANTICRIMINE aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Proposte di misure di prevenzione personali(sorveglianza speciale) 77 90 Misure di prevenzione eseguite 10 30 Avvisi orali 233 137 Valore Beni confiscati e annessi al patrimonio dello Stato € 12.000,000 // D.A.SPO. 24 22 Ammonimenti 78 13

ATTIVITÀ DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Permessi di soggiorno rilasciati 8.066 4.606 Decreti di espulsione di cittadini extracomunitari 157 111 Respingimenti eseguiti 21 0 Sbarchi 10 22 Totale persone sbarcate 537 1.566 Richieste di Protezione Internazionale (Vestanet) 555 257

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Rilascio Passaporti 3.986 935 Armi Ritirate(sequestri amministrativi + sequestri penali) 658 (649+9) 319 Controlli Amministrativi 282 415 Rilascio Licenze Porto di Fucile 154 195 Rilascio Autorizzazioni di Polizia 36 14

ATTIVITÀ DELLE SPECIALITÀ

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA FERROVIARIA aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Persone identificate 24.068 36.885 Persone arrestate 8 7 Persone denunciate 32 30 Sostanze stupefacenti sequestrate Gr.130 Gr.1.082,09

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA STRADALE aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Persone arrestate 7 3 Posti di controllo su strada 7.572 15 Soccorsi prestati 1.439 823 Contravvenzioni elevate 15.987 15.361 Somme introitate dall’elevazione di contravvenzioni €826.778,25 €647.252

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA POSTALE aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Persone arrestate 3 2 Persone denunciate 14 141 Siti web controllati 686 1.071 Siti web pedopornografici inseriti in “black list “ 18 20 Delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria 319 305 Perquisizioni personali, locali e informatiche 15 23

ATTIVITÀ DEL V REPARTO VOLO aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Missioni effettuate 527 640 Ore di volo 579 626:30

ATTIVITÀ DEL XII° REPARTO MOBILE aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Servizi di Ordine pubblico svolti 3.303 4.330 InterventiNucleo Anti-sabotaggio 9 10 Distruzione materiale esplodente illecito Kg. 1.089 kg.957,70

ATTIVITÀ DEL REPARTO PREVENZIONE CRIMINE “CALABRIA MERIDIONALE” – SIDERNO aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Persone identificate 44.509 62.929 Persone arrestate 59 8 Persone denunciate 59 10 Perquisizioni domiciliari 136 223 Perquisizioni personali 83 68 Veicoli controllati 55.333 56.448

ATTIVITÀ DEL GABINETTO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA aprile 2019 marzo 2020 aprile 2020 marzo 2021 Fotosegnalamenti 3.278 2.444 Indagini dattiloscopiche 95 82 Indagini balistiche 80 115 Sopralluoghi 547 529 Analisi chimiche 322 401

