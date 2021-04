Vaccini. Figliuolo, nuova ordinanza: prima over 80 e fragili

Ieri notte è stata firmata una nuova ordinanza del Commissario straordinario alla pandemia covid-19 nel nostro Paese, il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Ufficiale è adesso dare priorità, per l’inoculazione dei vaccini, agli over 80 e alle persone fragili. Il provvedimento, coordinato con il Ministero della Salute, recepisce quanto indicato dal premier Mario Draghi. Le categorie di priorità indicate dal Ministero della Salute permangono, ma le persone verranno vaccinate secondo il criterio relativo dell’età. In ogni caso chi ha già cominciato il ciclo con i vaccini lo terminerà.

