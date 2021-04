Tasso di positività è del 6,2%

Sono 15.746 nuovi casi di covid a fronte di 253.100 test effettuati oggi ore nel nostro Paese. I decessi sono in diminuzione il numero delle vittime odierne è di 33. I nuovi casi di pazienti covid che si sono aggravati e che hanno avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva sono 175 per un totale di 3.585. Il tasso di positività al covid è oggi del 6,2%, in leggero aumento rispetto alle 24 ore precedenti. I dati sono forniti dalla Protezione Civile.

FR