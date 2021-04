Covid. Palù (AIFA): con nuovo Governo netto cambio di passo

(DIRE) Roma, 11 Aprile – In Italia c’è stato un cambio di passo dal vecchio al nuovo Governo? “Io lo vedo, c’è stato un cambio di passo in quello che io chiamo il combinato disposto tra un generale degli alpini, che ha preso in mano con decisione e pragmatismo la situazione, e un primo ministro esperto di economia che ha subito colto quale era la priorità: ricoprire” con il vaccino, “quella fascia di popolazione che era più a rischio, gli anziani. Un cambio di passo netto c’è stato”. Lo dice il presidente dell’AIFA Giorgio Palù, a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. (Vid/ Dire) 16:00 11-04-21