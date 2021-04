Orso dilania un cinghiale: lo scontro nel Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains

Il cinghiale viene attaccato dall’orso, combatte, ma alla fine si deve arrendere

Gatlinburg – Lotta di sopravvivenza, lotta della natura. Nulla di male se non il fatto che la scena letale tra l’orso che attacca e uccide un grande cinghiale, si sia svolta proprio accanto alla strada che fiancheggia il parco nazionale delle Great Smoky Mountains a Gatlinburg, una città degli Stati Uniti d’America, situata nello Stato del Tennessee, nella contea di Sevier, della quale è il capoluogo. Una lotta fino all’ultimo respiro quella che raccontano le immagini di un video girate da turisti mossi da curiosità e molto coraggio. Il cinghiale viene subito aggredito. Lo scontro si fa sempre più tremendo e cruento. Il respiro affannoso che si sente sul bordo della strada, fa capire tutta l’asprezza di quella colluttazione. Alla fine il cinghiale, stretto alla nuca dalle fauci dell’orso, deve cedere, ormai sfinito dall’impeto e dalla forza dell’urside che lo sovrasta. Il cinghiale viene ucciso. Un video che è diventato virale in pochi giorni, perché effettivamente nessuno di noi ha mai visto un orso attaccare un cinghiale. Ecco il video che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra un evento rarissimo, immagini riprese a meno di quattro metri di distanza: https://youtu.be/jE0OvRiGlJk.

c.s. – Giovanni d’Agata