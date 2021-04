Pavia, incendio capannone

Questa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un grosso incendio in via Francesco Rismondo, di un capannone composto per lo più da materiale legnoso. Data la vastità dell’evento sono intervenute numerose squadre per poter domare le fiamme: due squadre da Pavia con 3 mezzi , e squadre dei VVF volontari di Mortara, Robbio e Garlasco che hanno raggiunto la zona dell’intervento con Aps (autopompaserbatoio) e Abp (autobottepompa). Le operazioni di spegnimento son durate tutta la notte è questa mattina si sta procedendo alla messa in sicurezza della zona. Il capannone è andato completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71394