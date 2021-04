Reggio Calabria. Continuano, incessanti, le segnalazioni per la mancata raccolta della differenziata

Reggio Calabria – Ancora diverse segnalazioni che lamentano una lenta raccolta dell’immondizia, si tratta di ritardi di più giorni, ed i mastelli della differenziata rimangono per questi motivi ammassati nelle adiacenze delle abitazioni. Questa volta, forse non la prima, a lamentarsi sono i residenti del popoloso quartiere Sbarre nella zona Sud della città. Esattamente, in questo caso di un condominio della via Sbarre Superiori che manifesta lo stesso problema in maniera diffusa. Come si vede dalle foto inviateci, la situazione è ancora insopportabile per questi contribuenti reggini costretti a convivere con una situazione degradata e con il rischio sanitario incombente.