Africa. Uganda e Tanzania firmano per oleodotto da 3,5 mld

(DIRE) Roma, 12 Apr. – Uganda e Tanzania hanno siglato tre accordi relativi a un oleodotto che dovrebbe trasportare il greggio ugandese fino al porto tanzaniano di Tanga, sull’Oceano Indiano. Si stima che la pipeline, dal costo previsto di circa 3,5 miliardi di dollari, possa creare migliaia di posti di lavoro in entrambi i Paesi. Con 1.443 chilometri di lunghezza previsti una volta terminato, il progetto, denominato East African Crude Oil Pipeline (Eacop), dovrebbe diventare l’oledotto riscaldato elettricamente piu’ lungo del pianeta. L’intesa e’ stata raggiunta ieri nella capitale ugandese Kampala alla presenza del capo di Stato Yoweri Museveni e della sua omologa tanzaniana Samia Suluhu Hassan. Per quest’ultima si e’ trattato della prima visita all’estero da quando ha assunto l’incarico a marzo, dopo la morte del suo successore John Magufuli. Sempre ieri Uganda e Tanzania hanno firmato due altri accordi per la commercializzazione del greggio che verra’ trasportato grazie all’oleodotto con la multinazionale francese dell’energia Total e la compagnia petrolchimica cinese Cnooc. Queste due aziende hanno a loro volta firmato accordi con le due societa’ petrolifere di Stato, rispettivamente la Uganda National Oil Company (Unoc) e la Tanzania Petroleum Development Corporation (Tpdc), che sono le altre due azioniste del progetto. Secondo le previsioni, l’Eacop dovrebbe iniziare a essere operativo intorno al 2025. L’oleodotto trasportera’ il greggio proveniente da giacimenti situati nel distretto occidentale di Hoima, nel bacino del Lago Alberto, fino al porto di Tanga, dal quale verra’ inviato in tutto il mondo. Organizzazioni ambientaliste di entrambi i Paesi hanno criticato il progetto, ritenuto potenzialmente dannoso per gli ecosistemi del Lago Vittoria, in Uganda, e del parco nazionale del Serengeti, in Tanzania. (Est/ Dire) 16:59 12-04-21